蔡英文總統民調攀升，民進黨形象跟進拉抬， 民進黨秘書長羅文嘉今天肯定黨主席卓榮泰，強調今年2月民進黨改組時的民調，政黨支持度大約只有18％左右，現在支持度提高到30％，民進黨總算度過難關。

羅文嘉今天在臉書表示，有人說，民進黨主席調整體質太久，沒有進入選戰狀態，所以導致民進黨形象低迷。「因為只有抽象與風向式結論，沒有具體說明，所以我無法評論」。

他特別找出今年2月民進黨改組時的民調，當時民進黨的政黨支持度大約只有18％左右。「你問我為何這麼低，多說無益，知道接手這樣的谷底狀態，就只有努力挽救、全力以赴」。

他認為，一個月後的立委補選，還沒練好的部隊，立刻投入補選戰場，「那一役我們總算穩住陣腳、暫時止血」。之後就是為期三個月的初選震盪，過程不用他多說，民進黨總算也度過難關。

他看到民進黨的危機，基層流失、年輕選民不再懷抱希望，機器很大，但反應太慢。 羅文嘉肯定卓榮泰「是一位冷靜、柔軟，但意志堅定的領導者，他知道問題解決不容易，但從沒停止前進」。

他說，自己很榮幸能夠跟卓以及黨部全體同仁，一起面對困難、化解難題，更高興有一批批年輕新血加入團隊。「我們做得還不夠好，距離目標還有大段距離，但我想鼓勵所有參與的夥伴，不要氣餒、不要因人言人語而放棄」。

他認為，至少已經做到，從18％的支持度提高到30％，從年輕人的雪崩式流失，到越來越多年輕人願意加入一起奮戰。他也為黨工們打氣，強調路還長的很，阻力與打擊也不會減少，加油、堅持下去！「台灣要贏世代共贏」「總統國會都要贏」。

(工商 )