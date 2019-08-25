邱姓男子在臉書認識15歲女網友，成為男女朋友，邱要求少女自拍裸露照片及影片供他洩慾外，並在2人嘿咻時，以不鏽鋼條（肛塞）放入她肛門內性虐助興，還拍下性愛照，事後邱男認罪並賠償女方，一審判邱徒刑1年6月，但高院認判太輕，改判邱徒刑2年。可上訴。

判決指出，邱2017年6月透過臉書社團結識15歲少女，2人成為男女朋友，邱2017年6月4日至20日，要求少女自拍裸露性器官照片、影片供他觀賞，少女遂以手機拍攝她穿內衣或裸露胸部、性器官的3張猥褻照片、2段影片，以通訊軟體傳給邱。

邱見小女友的淫照後性慾高漲，6月20日中午帶她至北市某旅館嘿咻，將不鏽鋼條（肛塞）放入她肛門內，並要少女為他口交，邱還以手機拍下少女口交或2人相擁、親吻等性交、猥褻照片3張，儲存在手機。

少女母親因查覺女兒有異，檢查她手機後，發現多張裸露猥褻照片，以及與邱親暱對話，報警提告。

一審因邱坦承犯行，並賠償少女家屬，依與未滿16歲女子性交罪共3罪，判決邱應執行徒刑1年6月。不過，檢方認為一審量刑過輕，提起上訴。高院審酌邱犯罪情節後，認為一審量刑偏輕，檢方上訴有理由，撤銷一審判決，改判邱男徒刑2年。

(中時 )