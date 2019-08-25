有民眾25日凌晨拍下群眾糾紛案件上傳臉書公開社團，現場已有支援警車到場。（翻攝自網路）

中西區一家KTV店25日凌晨3時許傳出30名群眾鬥毆，警力第一時間以吹哨、噴辣椒水才制止，當事人之一的蘇姓男子與丟擲安全帽的杜姓男子都遭社維法函送地檢署偵辦，事件被拍下上傳網路，網友譏諷對台南市夜店打架早習以為常，是「8＋9正常發揮」。

台南市颱風夜不平靜，30歲的蘇姓男子與朋友約10人在KTV店歡唱結束，凌晨3時許正在一樓結帳時，與另一群陌生男子擦肩碰撞，對方一句「撞三小啦」引爆糾紛，雙方共約30人，在大廳互相拉扯叫囂。

數十人在大廳推擠，KTV店內瞬間亂成一團，有的勸架、有的拉扯，蘇男的杜姓友人不滿老大被嗆，跑到機車上拿起安全帽，就往店內敵方的群眾丟擲。

府前路上的KTV店過去常發生鬥毆鬧事，中西區警方為預防事端，每晚派一部警車在店門口整晚守望，當晚兩位警員見出事衝入店家，拿起辣椒水狂噴並吹哨，制止推擠事件擴大，並通報支援警力到場。

（程炳璋翻攝）

台南市警方表示，這場KTV鬧事糾紛，雙方皆是徒手拉扯，未發生攜械鬥毆，多數是在現場圍觀看樂鬧的民眾。

警方制止鬧事過程被群眾拍下，公布在臉書公開社團，網友留言對台南市夜店鬥毆表示早就習以為常，稱是「8＋9正常發揮」。

(中時 )