政府前年調漲菸稅，造成癮君子掃貨、菸商囤貨亂象。受雇擔任3家超商店長的簡姓男子，被控在前年間勾結菸品盤商，以未經收銀機結帳方式，將店內庫存菸品「賒帳」給盤商販售賺差價，導致3間店在5個月內短少855萬元的菸品存貨，簡並從中侵吞295萬元賣菸收益。台北地院因簡男及父親全數賠償業者損失，依業務侵占罪判簡男徒刑10月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，2016年底因立法院三讀通過菸酒稅法修正案，菸稅自2017年6月起每包調漲20元，導致菸品中、大盤商自2016年下半年開始為囤菸，在外大量收購香菸。

當時受雇擔任北市中山區3間超商店長的簡男，由總公司地區營業課李姓所長口中得知香菸盤商有意做香菸大單訊息。李並稱，若簡男負責管理的3間店，有意承接香菸大單，因大單與便利商店售價有價差，他願在能力範圍內，使用單店競爭費用予以補貼。

簡男為求衝高業績數字，明知總公司規定旗下便利商店陳列販售之商品販售均需透過店內收銀機，商品才可離店，且庫存商品須保管於總公司指定的地點，不得擅自搬移或保管於其他場所，竟於2017年1月至5月，以讓菸盤商賒帳，販售香菸不過收銀機方式，將大量庫存香菸販售予王姓盤商，且為免東窗事發，在每2個月例行盤點日時，通知王姓盤商將尚未結帳之香菸搬回店內盤點。

事後因簡男管理的3間店的香菸存貨過高，總公司進行非例行性盤點，查出3間店共短少價值855萬餘元的香菸存貨，並估算簡男獲取295萬元利益，並挪用侵占。簡男的康姓雇主報警提告，聯繫簡男父親出面處理，由簡男賠償100多萬元，其餘700多萬由簡父代償。

(中時 )