「白鹿」颱風23日過境台灣，海巡署為因應「白鹿」來襲，在臉書上發布一篇警示文和P圖，提醒民眾要做好防颱措施，不要接近海邊，貼文和P圖發布後馬上受到網友的關注，大讚「海巡署小編真的很有梗」、「太幽默了」。

海巡署的創意P圖以白鹿為主題，露出邪惡的笑容和紅光閃爍的眼神，並以雷電交加為背景，凸顯出白鹿的陰森，文字還運用了林俊傑的歌詞「確認過眼神」…..很可怕，創意十足。

政府機關經營臉書主要目的是讓人民可以了解政策，為了達到目的公部門會絞盡腦汁以創意KUSO的方式吸引民眾的目光，海巡署創意被網友讚爆，但署長陳國恩還是強調，海巡署5大核心任務，包括「海域治安」、「維護漁權」、「救生救難」、「海洋事務」及「海洋保育」等將持續推動。

專門計算臉書人氣的Fb專頁儀表板顯示，政府部門網路談論人數排行榜第一名就是「海巡署長室Coast Guard」，人數高達4萬6千多人。

(中時 )