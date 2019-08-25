曾沛慈25日舉辦新專輯《謎之音》簽唱會，受訪聊起單身超過三年的她10月將滿35歲，擔心將來生育問題？她自爆這陣子跟姊妹淘討論要揪團「凍卵」：「我覺得（凍卵）是為了健康因素考量，但我最近身體實在太差，等我身體好一點再去做。」搞笑要記者10月21日她生日後再問她一樣的問題，或許屆時已經去做凍卵。

她今一連獻唱三首新歌，看到台下爆滿的歌迷跟著大合唱，她當場淚崩，大喊「我愛你們」！所屬的亞神音樂今送上「女王權杖」，象徵加冕認證她新專輯及11月的演唱會開紅盤，曾沛慈眉開眼笑手拿權杖揮手致意，讓她害羞直呼：「好像環球小姐！」

今戶外天氣悶熱，她穿露背洋裝性感出席活動、全身溼透，笑說：「我今天應該穿泳衣來的！」她能接受性感露背，卻對自己的胸部沒信心，「我覺得不一定要波濤洶湧嘛」！追問演唱會上是否放送更多「養眼」的福利給歌迷？她表示會跟公司討論，但堅持不露胸，「前面等婚禮、穿婚妙時再來挑戰吧，露前面還不是時侯，要再練練，我覺得自己身上有更好看的線條，像馬甲線就可以」。至於演唱會嘉賓？她表示：「有列了一些名單，但他們都檔期很滿、很難邀，所以要禱告一下，如果都沒人來代表我人緣太差，會啦，一定會請到讓大家覺得很酷的嘉賓。」

曾沛慈今在西門町舉辦簽唱會。（粘耿豪攝）

曾沛慈今在西門町舉辦簽唱會。（粘耿豪攝）

(中時 )