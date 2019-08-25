國民黨提名總統參選人、高雄市長韓國瑜夫人25日現身台中，特別參加「山海屯」地方盛事，台中北屯區的庶民團體「挺韓志工隊」30餘人身穿特別設計的「螞蟻兵團」T恤，在立委沈智慧帶動下，圍著李佳芬，熱情高喊「韓國瑜凍蒜」。「螞蟻們」還特別請佳芬姐，把大家的堅定支持，帶回家給韓國瑜知道。

來自台中市山、海、屯，四面八方的支持者，熱情擠爆「台中山海屯中秋聯歡會」，同心協力只有一個聲音：「力挺庶民總統，下架蔡英文」。適逢鎮瀾宮董事長顏清標董生日，李佳芬也與大夥一起為顏唱生日歌慶生。

民進黨籍前主委林豐喜也出現在會場，引人注目，他的出現，被解讀是讓大家看到「挺韓」是不分黨派、不分階層的。

已獲國民黨提名為台中市北區北屯區立委參選人的沈智慧說，「韓流魅力果然不同凡響

」。挺韓的人可以分為兩大類，一類是「勇於表態」的，例如會場看得到的「螞蟻兵團」就是；另一類是「默默支持」支持韓國瑜的「隱形螞蟻兵團」。

她在跑地方行程時和大家聊天，發現許多人支持韓國瑜，但不願表態，其中還有令人意想不到的民進黨人士。沈智慧說，她發現凡是真正「愛國家、愛鄉土、愛自己」的人，都會支持「庶民」當總統，不會輕易被選舉奧步「洗腦」。

參加這場「台中山海屯中秋聯歡會」的地方人士、鄉親，包括總統府國策顧問廖了以、台中市副市長楊瓊瓔，立法委員江啟臣、顏寬恒、沈智慧，以及前立委顏清標、郭榮振、陳傑儒等人。以及還有台中市議長張清照、副議長顏莉敏。前議長張清堂、林敏霖。市議員包括張？芬、陳政顯、李中、沈佑蓮、李麗華、林碧秀、陳成添、冉齡軒、吳瓊華、李榮鴻。楊秋雲、賴淑珠等30餘位現任或曾任議員。此外還包括國民黨立委候選人莊子富。

(中時 )