▲25日祖父母節，彰化縣幸福萬年協會在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節 樂活關懷情 銀髮攜手情」。（吳敏菁攝）

▲25日祖父母節，彰化縣幸福萬年協會在員林家商禮堂舉辦「慶祝祖父母節 樂活關懷情 銀髮攜手情」。（吳敏菁攝）

閒置員林醫院將投入2.3億元，打造員林市衛生所暨長照社福大樓，預計興建地上8層、地下1層，總面積計1350坪；提供日照、托嬰等，此外，衛生所結合長照大樓還有北斗、芳苑、竹塘、大城、二林，全國僅彰化縣整合成功，員林醫院再活化，將是全國指標性案例。

彰化縣幸福萬年協會在25日祖父母節敬老之日，舉辦慶祝活動；縣長王惠美公布了好消息，閒置空間員林醫院，未來規劃要將衛生所、日照中心、親子館及公立托嬰中心等整合在一起，提供長輩與子女有好的照應，進一步減輕年輕人，讓年輕人願生能養，也能讓長輩就近在社區得到最好的照顧。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這個亮點將創下全國性指標，中央前瞻補助1億527萬元、地方自籌9835萬，總計經費2億362萬元等，彰化市衛生所為40年代老舊建築，歷經翻修但空間仍陝隘不足，新建工程整合長照、社福、婦幼以及衛生保健服務，提供一站式服務。

葉彥伯表示，預計興建整合式服務衛生所暨長照社福大樓，獲得中央前瞻亮點計畫共6件，包括員林、北斗、芳苑、竹塘、大城、二林，涵括資源較不足的南彰鄉鎮，因應高齡化衝擊。

興建整合式服務大樓，全國僅彰化縣整合成功，員林案因座落於人口較密集的都市化地區，納入家庭福利服務中心、兒童青少年福利福務中心，二林案縣政府再增列預算納入公共托育、育兒親子館等婦幼服務空間。

(中時 )