一個不過在人間停留20年的年輕靈魂，疑因愛情選擇登出人生。繼承藝品商父衣缽的富二代公子哥凱夏赫特(Kai Schachter-Rich)，坐擁萬貫家財與美麗名模女友的他，被朋友發現陳屍家中，疑似為情輕生，得年21歲，讓人相當惋惜。

帥氣多金的年輕富二代凱夏赫特，不僅有讓人稱羨的家世背景，還有個小他一歲的美麗女友洛拉克里斯頓(Lola Crichton-Stuart)，她不僅是知名模特兒，同時也是布特地七侯爵夫人(the 7th Marquess of Bute)的女兒，身家不輸男友。

而據《每日郵報》報導，凱夏赫特死亡的事情被發現，源於洛拉傳訊給他一整天，卻遲遲沒得到回應，因此拜託男方的朋友喬登代為尋找，喬登直接去凱的家裡，打電話卻沒人接，因此嘗試從一樓的窗戶爬進去，沒想到一進門就看見不想看見的一幕，報警後醫護人員於當晚10點22分抵達，沒多久便宣布凱夏赫特上吊回天乏術，已然死亡。

警方事後調查，發現現場有威士忌跟大麻，認為凱是服用這些東西後輕生，之後調查發現，洛拉在凱生前傳了一封簡訊給他，內容是希望結束兩人的關係，研判凱受不了衝擊選擇結束生命，而洛拉在就愛輕生後，發布一篇文章，寫道：「是你教會我如何生活與愛人，你是我的榜樣，我永遠的偶像，無法忍受失去你的生活，一想到你一直默默承受痛苦我心都碎了」，難過表示若能挽回凱，她不惜做任何事，「我會一直從心底深深愛著你的」。

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(中時電子報)