高市府為讓高雄在地產業利用AI這個巨浪成功翻轉，舉辦「高雄AI･GO-企業與新創合作備忘錄簽署儀式」。（柯宗緯翻攝）

全球人工智慧正夯，高市府為讓高雄在地產業利用AI這個巨浪成功翻轉，舉辦「高雄AI･GO-企業與新創合作備忘錄簽署儀式」，副市長葉匡時親臨現場，見證這11對在地企業與新創團隊簽署合作備忘錄，共同利用AI來解決產業問題，讓高雄推動產業升級AI化邁向另一個里程碑。

高市府今年辦理「產業出題‧新創解題‧人才培訓‧創業扶植」AI四部曲，並與經濟部工業局合作AIGO解題競賽，透過「產業出題」盤點高雄在地產業與公部門（出題方）的AI需求，再利用「新創解題」廣邀全國各地的AI新創團隊（解題方）來提供AI解決方案，目前已從28個出題方與62個解題方甄選出最終的11對組合，要開始合作進入解決方案的實際驗證，正式為高雄點燃AI科技火種。

葉匡時感謝經濟部工業局協助高雄推動產業的人工智慧發展，也對緯謙科技及提供在地人才培訓資源的台灣微軟表示感謝，此外對參與這個活動的企業能積極導入AI，除了表示高度認同他們的前瞻眼界外，也表明市府團隊會盡力提供資源及協助，並對AI新創團隊做出信心喊話。

葉匡時表示，高雄的高科技產業深具發展潛力，是AI絕佳的發展場域，現在已有緯創資通等科技大廠投資和很多新創公司進駐，未來一定可以帶動高雄整體發展。

緯創資通副董事長，也是緯謙科技董事長黃柏漙表示，台灣具有完善的產業聚落和一流人才，尤其在製造、醫療、農業等產業都發展出核心Know-How及優勢，相信AI人工智慧能替台灣產業帶來新的成長動能。

為了更有效落實產業升級，緯創集團計劃成立「高雄產業數位轉型應用中心」，並擴大緯創資通高雄研發中心編制達400人，持續培育AI人才。如此之外，更考慮延攬本次新創解題的優秀團隊，加入緯創的大家庭。

微軟微軟公共事業總經理潘先國表示，微軟一直在思考AI能為高雄做些甚麼？目前微軟已協助高雄市政府雙語教學，成立500個雙語教學教室，微軟也將提供資源，來協助高雄新創團隊及產業應用，希望發揮AI最大的效能，讓高雄整體愈來愈好。

高市府研考會主委李銘義表示，人工智慧是當今產業進行數位轉型的重要關鍵，為了協助降低企業導入AI的門檻，市府特別透過這次活動來讓產業了解AI可以為產業做什麼，並配合經濟部工業局所提供的計畫補助，拔尖出優秀新創團隊，讓這些AI人才透過幫助企業解決問題，獲得實戰經驗。

為了增強在地人才的AI技能，市府特別和微軟合作提供AI專業認證課程以進行「人才培訓」，讓他們在學習AI技能的同時，不但具備解題的能力，也可取得微軟證照接軌國際。

同時，高市府也提供「創業扶植」資源協助，包含爭取由台灣微軟提供的林口新創園區「微軟新創加速器」培育機會以及高市府經發局的「高雄智慧科技創新園區」場地進駐優惠，期望達到產業利用AI升級、而人才有工作的雙贏目標，透過媒合供需雙方，讓各地人才落地高雄，協助高雄產業轉型，經濟再起飛。

(中時 )