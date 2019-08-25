根據知情的美國高層官員表示，國家安全顧問波頓尋求阻撓中國企業收購烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich），以免北京取得關鍵國防技術。

美高層官員證實，波頓（John Bolton）個人對此案感興趣，並親自介入，凸顯此案對美國國家安全愈形重要。

馬達西奇公司是世界上最重要的直升機和飛機發動機製造商之一，多年來一直是俄羅斯軍用直升機動力的主要來源。馬達西奇先前與多家公司洽談出售，包括中國商人王靖控股的北京天驕航空（Beijing Skyrizon Aviation），相關交易目前仍未敲定。

知情高層官員透露，白宮國家安全會議與美國駐烏克蘭大使館正安排波頓下週到基輔參加一場國際安全會議期間，與馬達西奇公司高層會面。

美方另一高層官員說：「我們將與烏克蘭談論中國的野心，並對中國正在做的事表達我們的看法。這關乎所有國家安全策略與國防戰略，這是美國與中國的戰略競賽。」

烏克蘭是美國在東歐的戰略盟邦，今年接受美國2.5億美元軍事援助。美國前海軍部長溫特（Donald Winter）今年受命出任五角大廈的烏克蘭國防工業事務高層顧問。

美國官員普遍認為，收購馬達西奇是中國對收購外企興趣日增之際，又一伴隨提升軍事能力之舉。

俄羅斯戰略研究與科技中心資深研究員卡辛（Vasily Kashin）指出，對中國而言，提升空中力量的最大問題就是飛機的發動機，而直升機發動機就是一個弱點。

根據美國政府官員與民營航太公司主管的說法，中國特別想要生產重型飛機的能力，而馬達西奇的工程師能幫忙解決問題。

美高層官員說：「我們就是要盡快阻止中國能掌握這方面的技術。」

據一名參與併購案的人員表示，俄羅斯與烏克蘭於2014年發生戰爭時，馬達西奇的軍用出口遭俄國禁止，事業大受打擊。後來王靖與馬達西奇執行長鮑古斯拉伊夫（Vyacheslav Boguslayev）接觸，提供方案以挽救公司。

美國官員警告烏克蘭政府，中國可能偷走馬達西奇最具價值的資產，進而掏空公司；一些烏克蘭官員則對為挽救馬達西奇而需倚靠中國投資感到失望。

美國官員表示，波頓個人對這樁收購案的興趣，可能改變馬達西奇的盤算。據一名美方官員透露，在各種可能解決方案中，美國政府正在尋找民間投資人來挽救馬達西奇。（中央社）

(中時 )