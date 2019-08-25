我國籍鮪釣漁船「進隆泰6號」8月18日於太平洋公海失聯，經美方23日協尋發現疑似該船殘骸及漂浮物，農委會漁業署協調失聯地點附近之我國籍4艘友船在今（25）日協助指認殘骸為該船，研判該船遭碰撞；目前船上含台籍船長在內共9名船員仍下落不明，搜救行動則持續進行。

漁業署表示，漁業署漁業監控中心接獲進隆泰6號船主通報與該船失去聯繫後，即電請國家搜救指揮中心及外交部等單位，協請美、日等案發海域鄰近國家搜救單位協助搜尋，美國於23、24日共派遣3航次飛機於在漁船失聯地點搜尋，並協調日本籍油輪、開曼群島籍商船及巴拿馬籍商船協尋。

漁業監控中心亦聯繫案發海域附近之我國籍「順福漁86號」、「新德益206號」、「福國28號」及「旭承輝」等友船中斷作業趕往支援搜尋；友船24日夜間陸續抵達該海域，25日開始搜尋，經近距離觀察殘骸，確認為進隆泰6號，因殘骸僅剩船艉，研判該船疑似遭碰撞。

漁業署表示，進隆泰6號船上包括1名台籍船長、1名陸籍船員及7名印尼籍船員，合計9人，目前仍下落不明；雖然該船失聯至今已超過7天，仍分派友船持續擴大面積搜尋，不放棄一絲機會。

漁業署已請相關單位洽案發海域周邊國家幫忙調查案發時間經過該海域船隻之航跡資料，以做後續海事調查，今日並主動撫慰失蹤船員家屬，向船主說明最新搜救規劃及進展，亦請外交部通報外籍船員相關國家有關船員失蹤之消息，持續與相關搜救單位保持聯繫，以提供必要之協助。

(中時 )