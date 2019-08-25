爭取國民黨提名的許能通（右二）參加中華統促黨的活動，拜票尋求支持。（廖素慧攝）

國民黨嘉義縣山區立委初選提報回復黨籍的許能通，但中央黨部尚未決議提名，許能通積極爭取出線代表藍營出征，參加中華統一促進黨活動拜票，統促黨也籌備在山區成立服務處，意在整合各方勢力夾擊尋求連任的民進黨立委陳明文。

嘉義縣長期由民進黨執政，國民黨在嘉義縣是艱困選區，2020立委選舉山區遲遲無法推出人選，嘉義縣黨部辦理初選登記，僅去年參選民雄鄉長失利的許能通登記，但近來前民進黨立委林國慶也表態已遷戶籍至竹崎，備戰立委選舉。

中華統促黨總裁張安樂曾直言，視國民黨各地的選情，適時推出該黨人選參選明年立委，爭取政黨票，統促黨24日在嘉義市舉辦各地方黨部聚會活動，許能通到場拜票，統促黨羅俊黨部主委陳福誠、副主委吳明勳坦言，將籌備山區黨部服務處，並支持許能通參選。

許能通說，他積極爭取國民黨提名參選山區立委，近期可望會有結果，40年來他參選過鄉代、鄉長、議員、立委、國代，屢敗屢戰，曾當選鄉代，此次尋求參選山區立委要挑戰40年不曾敗過的陳明文政權。

國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯說，立委的提名權責是黨中央，地方黨部辦理初選登記時只有許能通1人登記，已提報黨中央，林國慶的動向也匯報給黨中央參酌，國民黨會整合在野勢力，推出能贏得選舉的人。

(中時 )