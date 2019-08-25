成立30年的台中市石友會即日起在台中屯區藝文中心舉辦「石光寄情-台中市石友會108年度會員成果展」，將精心收藏的雅石與大眾分享，共計展出作品118組，包含得獎的雅石作品。值屯區藝文中心歡慶十周年慶，館慶系列活動多達40多場，民眾除可賞雅石還可參與系列活動一舉數得。

台中市石友會成立於1987年，在80年代崛起的賞石風潮中，石友會算是早期成立的社團，在創會理事長許政雄以及歷屆理事長鄭鴻霖、簡森林、林守基等人經營下，石友會奠定了良好的基礎，足以維繫石友們特有的賞石文化精神於不墜，而這幾年來石友會每年固定會在文化局所屬各中心展出會員們精心收藏的雅石與大眾分享。

石友會理事長廖名斌說，第五屆雅石展總共有118組雅石作品參展，作品又分為五組進行評比，分別為本土景觀組、本土抽形象組、進口景觀組、進口抽形象組、本土圖案石組，大幅提升展出的水準與數量。

此次「石光寄情」取自於白居易〈對酒〉之名句：蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身。雅石之美不論是看皮紋圖案、山峰斷崖或賞禪意境、動物百態，皆有其不同樂趣。從賞石中可以發現自然界產生雅石的奧妙，讓心靈得到沉澱，他期盼觀賞者能在欣賞雅石中，寄情石光，洗滌心靈。

(中時 )