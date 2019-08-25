南韓今天起在日韓間有主權爭議的獨島（日本稱竹島）周邊海域舉行為期2天的軍事演習，日本已透過外交管道提出強烈抗議，要求南韓軍方停止演習。

日本放送協會（NHK）報導，竹島隸屬於日本島根縣，但南韓聲稱竹島是南韓的「固有領土」，南韓軍方今天起在這座島嶼周邊海域舉行為期2天的軍事演習，出動陸、海、空軍及海洋警察等參與演習。

南韓將這座島嶼稱為獨島，韓聯社報導，南韓軍方將這項防衛獨島的軍演取名為「東海領土防禦訓練」。

韓聯社指出，這項演習原訂6月舉行，因考慮到日韓關係而延期。南韓22日更宣布決定終止與日本間簽署的軍事情報機密保護協定（GSOMIA），這項協定將於11月到期。

報導指出，這次南韓在這座島嶼周邊舉行軍演，可謂南韓政府繼終止GSOMIA後，對於拒絕對話及進行外交溝通的日本政府打出的第2張牌。

在日方本方面，NHK報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治已打電話給南韓駐日大使館的副公使金敬翰，提出強烈抗議，要求南韓軍方停止這項軍演。

金杉說：「無論就歷史事實或國際法，竹島顯然是日本固有領土，南韓軍隊這次在竹島周邊海域舉行演訓，日本絕對無法接受，至感遺憾。」

日本駐南韓大使館也向南韓外交部提出抗議。

南韓軍方每年在這座島嶼周邊海域舉行2次軍演，每次日本政府都提出抗議。南韓軍方表示這次軍演的規模比往年大。

NHK報導，北韓昨天才又發射短程彈道飛彈，就在日韓有必要加強合作因應之際，南韓今天在竹島附近舉行軍演，日韓關係可能再生波瀾。

日本每日新聞報導，傳南韓國會議員計畫近期內登上竹島，日韓之間因為二戰期間日本企業強徵南韓勞工的訴訟、日本加強管制出口南韓的半導體關鍵材料，以及兩國終止GSOMIA等問題，日韓關係交惡，如今這場軍演可能成為升高兩國緊張關係的導火線。（中央社）

(中時 )