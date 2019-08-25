雲林縣府民政處兵役徵集科、兵役權益科年底將整併為一科，文化處則新增觀光發展科，並改名為「文化觀光處」。文化處長陳璧君表示，新增的「觀光發展科」任務是以資訊帶動雲林觀光，迎頭趕上都市做法。

文化處現有展覽藝術科、文化資產科、表演藝術科、藝文推廣科、觀光行銷科、圖書資訊科，將新增「觀光發展科」，其餘不變，觀光行銷科仍負責全年度旅遊籌畫。

陳璧君指出，觀光是雲林很重要的軟實力，去年約有650萬觀光人次，雖有「借問站」協助落地安排，但方便性不足，新增一科的任務是導入科技及新媒體傳播，提供國內外遊客更貼近的旅遊雲林方案。

她認為，雲林縣20鄉鎮的交通雖然不如都市方便，但科技數位平台可以彌補，例如以App結合專車、旅宿業者，就可朝小旅遊、深度旅遊開拓客源。

陳璧君說，文化處轄下的館舍多達35個，也需以科技加強活化及營運，賦予觀光的功能。

文化處將於12月25日更名「文化觀光處」，「觀光發展科」增設1名科長、3名科員、1名個案管理師。陳璧君表示，該科特需了解新媒體與行銷的人才，朝此需求徵才。

(中時 )