劉寶珍女士捐贈原鄉服務專車「安平號」，服務大甲溪沿線部落的身障者與長輩。（王文吉攝）

「伯拉罕原鄉長照基地」利用舊達觀部落廚房改造，具原住民式幽默。（王文吉攝）

「伯拉罕」規劃養雞區，推動「友雞生活計畫」，鼓勵個案或經濟弱勢長輩利用家裡開放空間飼養「蛋雞」。（王文吉攝）

「伯拉罕」配合原鄉長輩需求，規劃藝術教室、背包客棧、療癒木屋、香草花園等。（王文吉攝）

「伯拉罕」配合原鄉長輩需求，規劃藝術教室、背包客棧、療癒木屋、香草花園等。（王文吉攝）

台中市面積最大的和平區，有6成失能者未能接受長照服務。前台中市副市長林依瑩移居達觀部落培育長照人才，推動「伯拉罕原鄉長照推動計畫」，日前募款租下舊達觀部落廚房，並與串門子社會設計公司合作，成立原鄉長照基地，歷經5個多月籌備改造，終於開幕啟用。

社區長輩歡慶「伯拉罕原鄉長照基地」開幕，為計畫贊助者戴上親手編織的手環，象徵感恩與祝福，劉寶珍女士也捐贈原鄉服務專車「安平號」，服務大甲溪沿線部落的身障者與長輩。居民則準備一家一菜、烤乳豬，許多個案及照服員也走出家門共襄盛舉，熱鬧非凡。

為讓伯拉罕原鄉長照基地成為居民自然聚集的場所，朝陽科大視覺傳達設計系學生、台中市室內設計裝修商業同業公會愛心志工、駐村藝術家潘守誠等，巧手改造100多坪閒置空間，搭配原鄉長輩需求，規劃藝術教室、背包客棧、療癒木屋、香草花園、養雞區等。

「伯拉罕」參考「食二糧」的母雞飼養系統，推動「友雞生活計畫」，鼓勵個案或經濟弱勢長輩利用家裡開放空間飼養「蛋雞」。林依瑩表示，將雞視為寵物，是很好的療癒支持，蛋雞每天下蛋可以做為營養來源，多餘的蛋還能販售，抵扣長照部分負擔，一舉三得。

達觀社區發展協會理事長吳二妹表示，大安溪沿線長照服務在去年年底是5個照服員照顧7個長輩，現在是31位照顧52位，真的很感謝各界支持，讓部落的年輕人能照顧家庭與有穩定收入，而長輩無論健康失能都能被妥善照顧。

吳二妹也說，「伯拉罕」啟用後，社區民眾多了公共參與的空間，長輩可以來幫忙養雞、種菜、用最熟悉的編織技巧變化各種實用的用品，還能賺時間銀行的服務時數，折換使用長照的服務費用，重現原鄉互助換工的精神。

伯拉罕原鄉長照基地提供「融入個案生活的照顧計畫」，包括雜貨店、部落長輩家的小花園、社區活動中心等部落居民的常見集會處，都可安排個案社會參與。另有沐浴、翻身拍背等長照服務，也連結物理治療師、護理師，協助恢復個案的原有身體功能，降低失能等級。

林依瑩說，「伯拉罕」運用部落的力量打造照顧網絡，培育原鄉在地長照工作者，當在地個案有人服務，家人便可安心外出就業，在地的長照人員有了收入，便可改善生活，也提升原鄉青年返鄉就業的動力。

(中時 )