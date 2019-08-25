旺董蔡衍明覺得韓國瑜敢講，不像一般的政客。

蔡董事長於2019年7月19日16時在時報大樓，與平面媒體員工舉行溝通大會，蔡董事長向旺旺中時媒體同仁問好後表示：

我在這裡跟各位報告的是，我跟韓國瑜是不熟的，你們不要認為我跟他從小拜把長大的，是完全沒有；其實很多事情我相信緣分，像你們坐在這裡，我們之間也是一種緣分。

我跟韓國瑜(關係)第一次是看到電視，我們的中天(電視)，他在跟王世堅吵架，哇，我認為這個人厲害、反應不錯，這樣子知道有這個人而已；真正的第一次見面，那個時候是他要選國民黨黨主席，然後好像是經過林天良還是誰，說想要跟我們交流，我一聽到是他(韓國瑜)，我說喔喔好好好，就這樣見面的第一次。

但是見面的第一次感覺其實是不錯的，我覺得他反應很好，而且理念也相近(兩岸關係、憂台未來)，但是他國民黨主席沒有選上，那接著有一天他又(第二次見面)說什麼要去選高雄市市長。

其實我在第一次見面的時候我就說，你這個梟雄搞不好你可以去選總統喔，在第一次見面的時候我就跟他開過這種玩笑，也不能說開玩笑啦，因為我覺得台灣就是需要有人敢講話、講真話，而且要摸著良心講話，把整個台灣的現實啊、務實啊，讓所有2300萬人都能了解；我覺得他敢講、真的會講，不像一般的政客。

那時候我叫他(開玩笑叫他說)你是不是去選台北市長(提高知名度)，順便宣示說選總統，那個時候我是跟他這麼講，我說這樣子呢(會轟動)，你新聞就好做，大家都會做(韓就會出名)；建議他高度要站高一點，然後講台灣人目前現在的苦境這個問題。

人家說什麼我密室叫他去選總統，其實要講的話，第一次見面就講了，但實質上我跟他見面沒有幾次。

(中時電子報)