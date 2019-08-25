統一獅19歲小將林靖凱，今年剛上一軍不到一個月就不小心踩到球導致左腳「翻船」，扭傷情況嚴重，上半季直接報銷。下半季回一軍後展現穩定火力，連續17場安打直到昨天才中斷，林靖凱表示在受傷期間自己成長不少，不敢想著要追平連續安打紀錄，不過首轟到是希望趕快出現。

林智勝在2004年寫下的新人年連續23場安打紀錄高懸15年，林靖凱昨日賽前連續17場安打，不過昨日5打席沒有敲安，個人紀錄就此中斷。林靖凱表示原本自己沒有很在意，不過周遭的媒體、隊友們都很關心，導致自己越想越多，「剛上場沒有想著要延續安打紀錄，不過比賽到後半段機會越來越少，自己也更在意、太急想太多。」

林靖凱的連續安打是從下半季傷癒歸隊後開啟，林靖凱表示當時受傷初期完全無法練習，反而讓心態穩定許多，「受傷時很想比賽，所以不管身體心理都想保持好，這期間反而自己學到不管做什麼都不能急躁，讓我成長不少。」

本季獅隊還剩26場賽事，林靖凱對於捲土重來新再創新紀錄不會特別追求，不過他對於個人首轟倒是很期待，「滿想打首轟的，還沒打過全壘打，相信總有一天會達到。」目前2000年後出生球員僅有林靖凱及富邦悍將戴培峰在一軍，若兩人誰先擊出生涯首轟，將會是中職千禧年後出生選手的首支全壘打。

(中時電子報)