樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程。（樹林區公所提供）

樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程。（樹林區公所提供）

樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程。（樹林區公所提供）

樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程。（樹林區公所提供）

樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程。（樹林區公所提供）

樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程。（樹林區公所提供）

樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程。（樹林區公所提供）

樹林區公所、圖書館樹林分館及鄉土文化藝文協會，每年暑期推出「藝文一夏」兒童夏令營，今年設計多達28種造型黏土設計、無人機操作體驗、創意烘焙等特色課程，吸引超過700位學童參與，24日舉辦夏令營成果展，學童也登台演出打擊樂、抖音APP熱舞等表演，展現暑假所學，讓家長驚艷連連。

昨日的成果展中，除了展出學童在營隊中，製作的創意造型黏土、空拍機照片等靜態作品外，學童也帶來「快樂頌」打擊樂震撼全場，另舞蹈班也結合時下最流行的「抖音APP」，帶來激情四溢的熱舞表演，讓台下家長目不轉睛。

樹林區公所表示，夏令營課程包含肢體律動、創意思考、音樂藝術、人際互動及科技體驗等課程，家長可與孩子一起選擇較有興趣的營隊，讓孩子適性發展，學習更事半功倍。

樹林區公所指出，除了保留去年最熱門的「樂高機器人」、「小小烘培師」等手作特色課程外，近年網路直播主和YOUTUBER興起，也新增「抖音熱舞教學」，以寓教於樂的方式，帶領學生適性發展，另也推出「兒童美語班」及「太鼓達人」課程，引領孩子親身感受鼓聲節奏和旋律，廣受歡迎。

區長陳奇正表示，感謝在地企業「新日興公司」贊助科技類課程相關費用，鼓勵對科技有興趣的孩子發揮長才，暑期兒童夏令營除提供小朋友學習才藝的課程外，也減輕家長暑期的煩惱，未來將繼續推廣。

(中時 )