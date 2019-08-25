趁暑假結束前一周舉辦的屏東戲水節，盼讓孩子童年充滿快樂回憶。（林和生攝）

輕颱白鹿遠離，屏東縣25日太陽露臉，首次於屏東市千禧公園舉辦的屏東戲水節延後一天展開，仍吸引不少家長趁著暑假結束前一周帶著孩子到場同樂，雖然天氣時雨時歇，但大人小孩不減玩性，讓現場充滿著歡笑聲。

主辦活動的屏東縣議員陳揚表示，原本就設定在暑假結束前舉辦一場親子活動，不僅讓民眾抓住假期尾巴好好玩一回，經過與幕僚討論，過去都以遊戲氣墊為主，但考量夏季戲水消暑，正好認識戲水氣墊廠商，進一步接洽後也正式敲定行程。

無奈來了一隻「白鹿」攪局，陳揚說，上周就接到不少家長詢問，相關單位也透過開會、沙盤推演，在不願看到孩子失望及顧及安全的前提下，決定將活動延後一天，幸運地是，下午終於盼到陽光露臉，孩子們開心的玩著水槍、打起水仗，一旁家長也看得會心一笑。

屏東市民代表李玉萍坦言，戲水氣墊嚴格來說沒什麼教育意義，簡單來說就是「快樂」，畢竟現在孩子快樂的時間真的不多，趁著暑假前大玩一場，小朋友臉上笑容是童年最珍貴的回憶。

屏東戲水節活動將於26日結束，最後一天將邀請家扶中心扶助兒童及低收入戶兒童共100人免費入場，待活動結束後所得費用扣除開支將捐給公益團體。

(中時 )