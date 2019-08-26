張恒嘉與吳宗憲今下午移審台北地院。〈中時報系資料庫〉

台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，上週首波偵結起訴總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉共13人，因吳、張2人在押，北檢今(26)日下午將移審台北地院。北檢將派囚車到台北看守所押解吳、張2人，囚車預計下午1時到北檢。

北院下午將開庭審理，決定吳、張2人是否繼續羈押，2人迄今在押1個多月，能否交保，今天晚間就揭曉。

但據了解，2人因涉及最重為無期徒刑的貪汙罪，法官裁定羈押的可能性不低，且縱使裁定交保，交保金額也不會太低。

起訴指出，吳、張2人自總統蔡英文2017年10月的「太平洋友邦之旅」專案起，即輪流擔任總統出訪的行政參謀，負責菸品團購事宜。

今年6月24日，吳宗憲將出訪的免稅品及菸品預購單，以LINE傳給國安局局本部、訓練中心、特勤中心及憲兵指揮部。

7月11日蔡總統出訪前，吳傳LINE聯繫張，指已請華航空品處代組長黃川禎將菸品貨櫃放離專機相隔1個登機口，並傳送B9國賓門附近照片，指另個登機口旁有車道口，不要放專機旁；張回覆吳「給地勤拉，旁邊很多人看」。

7月19日下午2時許，張恒嘉收到預計機邊交貨的菸品照片後，傳LINE給吳宗憲：「真的誇張的多」；吳回覆：「比我想像的還多」。

7月22日，蔡總統返國，張、吳以5輛公務車接運菸品，被檢調攔下查扣，並約談2人到案，翌日訊後聲押獲准迄今。

(中時 )