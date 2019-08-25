北韓的武器測試動作持續中，朝鮮中央通訊社(朝中社)稱，最高領導人金正恩監督了「新開發的超大型多管火箭發射器」的試射，並且取得成功，金正恩表示「這確實是一個偉大的武器」。

美聯社報導，北韓在上週發射兩枚短程飛彈後，再次試射武器，這是擴充武器庫的另一作法，顯然是為了提高與美國的核談判的資本。

金正恩強調「必須繼續加強戰略和戰術武器的發展，才能挫敗敵對勢力不斷增加的軍事威脅，化解敵人進攻的壓力。」

金正恩視查「超大型」多管火箭，表示這是偉大的武器。(圖/美聯社)

金正恩所稱的「敵對勢力」，可能指的是美國和韓國，美韓最近結束的定期軍事演習，一直是北韓最在意的，北韓稱這次的美韓演習是一項入侵演習，因為曾有大量的飛彈和火箭測試。

一些專家表示，北韓宣傳大型多管火箭的目的，應該是展示其武器的能力，試圖在可能重啟核談判之前取得一些優勢，自從美國川普總統與金正日於2月份，在越南舉行的第二次峰會，卻不歡而散以來，這基本上陷入僵局。然而這兩位領導人，在6月底又在兩韓邊境會晤，並同意恢復談判。

川普倒是淡化了北韓武器測試的影響，他說：「金正恩一直都是這樣......他喜歡測試飛彈，但我們從不限制短程飛彈，我們會看到會發生什麼。」

韓國軍方表示，北韓在星期六早上，在其東海岸發射了兩枚可疑短程彈道飛彈，最高射高97公里，飛行了約380公里。這是北韓在大約一個月內，進行的第7次武器試驗。

North Korean leader Kim oversaw test of "super-large multiple rocket launcher": KCNA

一些專家推測，北韓試圖以短程飛彈的技術，應用到大型多管火箭發射系統上，使多管火箭的威力與射程類似於短程飛彈，類同美國陸軍的高機動性多管火箭系統(HIMARS)。

韓國與日本都是美國在東亞的盟國，但是韓國與日本的關係正在冷淡中，韓國終止了與日本的情報共享協議，華盛頓表示，對韓國的決定表示失望。

同時，韓國海軍周日開始為韓國控制的獨島周圍，展開為期兩天的演習，日本表示，這可能會使首爾和東京之間的關係進一步複雜化。日本外交部發表聲明說，這些小島屬於日本，稱這些演習「不可接受」。

(中時電子報)