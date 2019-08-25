旺旺集團董事長蔡衍明談經營媒體的社會責任，如若作假就勇敢道歉。（圖／本報系資料照）

近日旺旺集團董事長蔡衍明向平面媒體員工與會暢談時，聊到自己與媒體的緣分以及經營媒體的責任，他提到過去曾多次被傳有意買媒體集團的故事，甚至和東森集團董事長王令麟把酒深談，最後買下現在旺中媒體集團的歷史揭密。

「旺董」蔡衍明表示，最早時有朋友到上海來找他，透露當時台視要出售，熱情的他便回應「好啊，（企劃）拿來看看吧。」沒想到對方回台灣馬上找來東森集團當初的少主王令麟，來和他談合作。過不久後報紙就寫出台視將出售，有位台商黑馬也想購買的新聞，但最後因外行，所以沒有買到。

接著，蔡衍明更接手王令麟的友聯產物，因王令麟擔心旗下員工生計，蔡衍明便扛起重擔，成為現在的旺旺友聯。而東森集團旗下的東森電視，也一度都也簽好股權買賣書，沒想到陰錯陽差又擦身而過，媒體再度報導台商黑馬再次落馬，讓他都覺得有點小尷尬，甚至後來還傳出他一度要買八大電視的傳聞。

直到中時集團的余老闆來找蔡衍明談生意，本來只想要買電視台的旺董，一口氣將「三中」一起買下，本來從不看報紙的他，也因買下中國時報，每天早上三點半就起來看網路版的APP翻爆，親自監督每天的報紙新聞。

他表示，不少人笑他花那麼多錢在做虧錢的媒體事業，但他認為「就是要做，做的是理想。」台灣是他的家，是他土生土長的地方，也認為現在外界總稱旺中集團是「紅色媒體」，他表示「我們報的新聞，哪一條是報假的？如果是不小心報錯，那我們就道歉，錯就要有勇於認錯的精神」，也是經營媒體傳達真相的社會責任。

(中時電子報)