花蓮港天宮與白沙屯拱天宮兩宮友誼長存，預計在11月22日至24日三天期間內，由雙女神領軍遶境花蓮祈福，邀請全台信眾一同參與。（港天宮提供）

花蓮港天宮為了歡度36周年宮慶，特別邀請「白沙屯媽祖」一同出遊！預計在11月22日至24日三日當中，由雙女神一同在花蓮遶境祈福。白沙屯拱天宮主委洪文華帶領團隊於24日下午拜會港天宮，討論遶境事宜。

花蓮港天宮媽祖自清朝嘉慶年間恭迎來台，已有200多年歷史，每年農曆3月23日媽祖娘娘聖誕時，朝聖香客更是將宮內擠得水泄不通。

苗栗通霄白沙屯拱天宮每年遶境也吸引無數信徒跟隨，白沙屯媽祖遶境由苗栗縣出發，行經台中、彰化、雲林地區，一路至北港朝天宮進香，而白沙屯媽祖遶境最大特色便是無特定路線，全程依照媽祖指示步行，有時甚至會發生鑽進住家或是走上田埂的趣事，也因此被登錄為台灣「國家重要無形文化活動資產」。

港天宮董事長賴榮文表示，港天宮今年歡慶36周年宮慶，經請示媽祖娘娘後，誠摯邀請白沙屯媽祖一同遶境，為花蓮祈福，也邀請全台信眾一同前來與雙女神同行。

此次行經路線暫定於11月22日時繞經花蓮市中正路、中華路與中山路區域的黃金三角商圈；次日則於花蓮市區與吉安鄉境內；24日南行至鳳林壽天宮後回鑾，但途中確切路線會如何走，就要看兩位女神怎麼指示了。

(中時 )