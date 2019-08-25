台中市政府水利局為打造水資源回收中心成為鄰里公園綠地！水利局長范世億日前視察新光、福田、文山及黎明水資源回收中心，確認各項汙水處理設備功能均正常運作、依規定期保養外；期望透過開放式設計及綠美化空間，提供鄰近居民休憩好場所，持續朝優質水域、宜居城市目標邁進。

水利局表示，台中市目前共有11座水資源回收中心，其中，新光、黎明及文山水資中心除有淨化汙水功能，突破以往封閉設計，採開放式親民設計，並在管理區域規畫展示及活動空間，會議室也可提供區里借用，讓鄰近居民能來水資中心內休憩、使用，不再只有單一功能，充份活化公共設施。

水利局指出，新光水資中心結合在地老樹、環廠水道及生態池，屋頂設有綠花園成為鄰里公園；黎明水資中心則以綠圍籬取代圍牆，填平舊汙水處理池槽管線，今年5月完成綠地營造，可串聯公93公園成為新綠美化景觀。

水利局強調，文山、福田水資中心均設有籃球場、網球場及太陽能光電設備，民眾還可在文山水資中心體驗污水體感互動遊戲。未來將進一步整合水資中心周邊資源，串連附近溪流的豐富人文；藉由多角化經營，打造友善環境。

(中時 )