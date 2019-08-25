高市環保局正職清潔隊員以往不對外招考，惟內部臨時人員可轉正職，挨批「內舉不避嫌」，今年韓市府決議首度對外招考，但報考簡章載明現職臨時人員可加分惹議，高市府25日再開記者會重申，取消加分機制立場不變，較符合公平公開進用原則。

2015年環保局清潔隊員「內部甄試」曾遭監察院調查「違背政府機關用人公平、公開之原則」。韓市府今年採大規模公開招考，正取193名，卻來逾1.2萬人報考，全衝著每月4萬初的優渥薪資，如無違反重大規定，可做到65歲退休。

然而，這次甄試本來設定現職358名臨時人員可加分，認列年資每個月加總分0.15分，加分上限為7分。市議員陳麗娜質疑加分機制不公有瑕疵，市府環保局、法制局商議後，決定取消加分，24日下午2時對外公告，未料仍引發批評。

新聞局長王淺秋指出，原本臨時人員操作熟練度高，在術科考試已具優勢，理論上考試應公平一致，不需要額外加分，雖然考試簡章修正時間很趕，但已立即通知考生，保障所有考生公平的權益。

環保局副局長蔡秀玉也表示，今年度基於公平原則，同時回應監察院調查結果，首度對外招考，但陸續接獲民眾陳情「不該對臨時人員加分」，幾經討論後，拍板定案維持取消加分條件，若考生要退費，最晚可在考試前一天申請。

不過，環保局企業工會發出抗議聲明指出，考試前1周片面改變考試規則，滑天下之大稽，嚴重違反誠信原則，損害參與考試的現職人員權益，如今朝令夕改做法，恐怕是空前絕後。工會也不排除採取集會抗議表達不滿及訴求。

(中時 )