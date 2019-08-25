對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，且雨區擴大！氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報後，再追加桃園市、新竹縣市與苗栗縣也被列入大雨特報範圍，共計8縣市。

8縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。

大雨特報追加桃竹竹苗！全台8縣市注意雷擊及強陣風。（圖/氣象局）

(中時電子報)