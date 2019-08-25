對流雨彈來襲再擴大！桃竹苗8縣市大雨特報 17:472019/08/25 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對流雨彈來襲再擴大！桃竹苗8縣市大雨特報。（圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，且雨區擴大！氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雨特報後，再追加桃園市、新竹縣市與苗栗縣也被列入大雨特報範圍，共計8縣市。 8縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水。 大雨特報追加桃竹竹苗！全台8縣市注意雷擊及強陣風。（圖/氣象局） (中時電子報) #對流雨 #大雨特報 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 人間最強Body！AV女優引退3年 胸部垂到腰 - 生活 吃了消水腫 營養師曝這水果超有效 - 生活 雨後更嬌豔 花蓮金針花屹立不倒 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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