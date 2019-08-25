有輛自小客車被壓住。（楊漢聲攝）

最不像輕颱的輕度颱風白鹿，雖已逐漸遠離台灣，但在台東市仍下起間歇雨勢，東海運動公園旁更有一顆高達兩層樓高的菩提樹倒塌，剛好有1輛自小客車被壓住，可能要等相關單位將樹木移走後才得「重見天日」。

(中時 )