白鹿過後菩提樹倒 倒楣小轎車遭壓住 17:572019/08/25 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 菩提樹承受不住風力倒塌。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有輛自小客車被壓住。（楊漢聲攝） 最不像輕颱的輕度颱風白鹿，雖已逐漸遠離台灣，但在台東市仍下起間歇雨勢，東海運動公園旁更有一顆高達兩層樓高的菩提樹倒塌，剛好有1輛自小客車被壓住，可能要等相關單位將樹木移走後才得「重見天日」。 (中時 ) #菩提樹 #白鹿 #自小客車 #倒塌 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 20:512019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 宜花東風雨最大 南高屏嚴防豪雨 白鹿海陸警今齊發 中心明登陸 04:102019/08/23 生活新聞 白鹿襲台 韓粉憂台中訪視取消 04:102019/08/23 地方新聞 白鹿來勢洶洶 文旦農忙搶收 04:102019/08/23 地方新聞 不斷更新》白鹿明直穿南台灣 登陸熱點曝光 08:022019/08/23 生活 白鹿14：30陸警 花東南部山區明大豪雨 09:302019/08/23 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 人間最強Body！AV女優引退3年 胸部垂到腰 - 生活 吃了消水腫 營養師曝這水果超有效 - 生活 雨後更嬌豔 花蓮金針花屹立不倒 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。