2019捷克桌球公開賽，台灣18歲桌球神童林昀儒今天下午在男單準決賽，經過七局大戰以12：10、9：11、11：2、11：6、5：11：6：11、11：8力克歐洲最偉大桌球員之一的德國名將波爾（Timo Boll），闖進今晚9點半的金牌戰。

波爾現年38歲，生涯七度贏得歐錦賽冠軍的他，是非常著名的歐洲桌球運動明星，去年3月卡達公開賽首次遭遇林昀儒，當時波爾以4比1局數獲勝，今天再度過招，首局林昀儒雖然錯過4個局末點，還是12：10先聲奪人。

雖然第2局林昀儒以些微比數讓出，但第3、4兩局以較大比分差收下，局數上先以3比1聽牌，不過波爾畢竟是沙場老將，發揮經驗要會節奏，加上林昀儒較多不必要的失誤，波爾追回兩局，將局數扳平。

決勝第7局，林昀儒在落後之際展現韌性，靠著一記精彩的反手拉球，讓年長20歲的波爾救球時撲倒在地，這球之後林昀儒打出一波4比0氣勢超前比數，隨後10：8出現兩個賽末點，林昀儒沒有浪費，第1個賽末點就收下比賽勝利。

林昀儒今天凌晨才和隊友廖振珽拿到捷克公開賽男雙銀牌，今晚9點半的金牌戰有機會讓自己獎牌成色更完美，對手是另一位德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）與巴西名將卡德拉諾（Hugo Calderano）之間的勝方。

(中時電子報)