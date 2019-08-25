白鹿颱風導致農業災情，農委會統計，截至今（25）日下午5時，農業災損達2547萬元，其中以香蕉損失1461萬元最鉅，釋迦（番荔枝）損失502萬元次之；各縣市中則以台東縣損失1500萬元最嚴重，花蓮縣、高雄市及屏東縣次之。農委會已公告台東香蕉為可辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區、品項。

農委會表示，白鹿颱風造成農業產物損失共2547萬元，包括農產損失2526萬元及民間設施損失21.5萬元。農作物被害面積達791公頃，損害程度13％，換算無收穫面積101公頃，受損作物主要為香蕉損失1461萬元最嚴重，釋迦損失502萬元次之，木瓜、西瓜及食用玉米損失再次之。

民間設施損失21.5萬元，則主要是花蓮縣及高雄市網布破損所致。

各縣市受損情形則以台東縣損失1500萬元（佔59％）最嚴重，花蓮縣損失398萬元（佔16％）次之，高雄市及屏東縣各損失327萬元（佔13％）及321萬元（佔13％）再次之。

農委會今日立即公告台東縣香蕉為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區、品項，救助額度每公頃7.5萬元，受災農民應於8月26日至9月4日向所在地公所提出申請，假日亦照常受理；若個案因交通或通訊中斷等因素，致現金救助或受災證明書之申請超過10日者，亦可由公所覈實認定後，逕予受理。

(中時 )