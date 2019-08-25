英國《星期日郵報》指，英國首相強森打算告訴歐盟領袖，除非他們同意更改協議，否則將扣下300億英鎊的脫歐分手費，也就是把390億減到只剩90億英鎊，甚至70億英鎊。

《星期日郵報》指出，律師團認為，如果英國無協議脫歐，政府將只要支付歐盟90億英鎊分手費，而非390億英鎊，因為在無協議脫歐情況下，不會有任何過渡期相關費用產生。

強森正在法國比亞里茲參加G7峰會，這是他就任以來首度參加國際會議。《星期日郵報》報導，強森預料將告訴歐盟領袖，對於前首相梅伊同意支付歐盟390億英鎊分手費，他將削減至90億、甚至70億英鎊。

法國先前已表態稱，英國若不支付390億英鎊脫歐費用，將等同主權債違約。這筆390億英鎊脫歐分手費，代表英國對歐盟的未償債務，將會在往後多年分期償還。

歐洲理事會主席圖斯克稍早警告，他不會與英國就無協議脫歐進行合作，「我希望強森首相不會以『無協議先生』名留青史。」不過，強森反指圖斯克才是「無協議先生」，「如果圖斯克不想要以無協議先生名留青史，那我希望他也能牢記這點。」

(中時 )