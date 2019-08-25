軍友社理事長李棟樑日前前往澎防部慰問整修所官兵。呂昭隆攝

軍友社理事長李棟樑為感謝國軍官兵的辛勞與付出，明天在台北國賓飯店辦理「全國各界向國軍致敬餐會」，邀請各軍種績優官兵代表650位官兵代表參加。包括國防部長嚴德發與各軍種司令等國軍高階將領均將出席。

李棟樑理事長自103年5月到軍友社服務，這段時間已走訪基層單位815場次，到東沙、南沙、烏坵、高登、亮島、樂山、大漢山、小雪山雷達站等偏遠艱苦單位慰問，出錢出力。

現又將值軍人節與中秋節，李棟樑慰問之行已於日前展開，先是去綠島，慰問空軍最偏遠的氣象分隊，接著再去澎防部，除了慰問進駐馬公機場的空軍天駒部隊外，還特別去海軍通信發射站，及陸軍彈藥庫整修所。下週還接連3天去馬祖東引等地勞軍。

另「九三軍人節」表揚大會後，辦理國軍楷模赴日本參訪旅遊，今年將招待國軍楷模、救災有功官兵、及高山偏遠單位優秀官兵總計86員，希望能激勵士氣。這項國軍楷模赴日旅遊參訪活動，已辦5年，都是李棟樑自掏腰包，由於很多偏遠部隊單位小，人數少，很難當選國軍楷模，為此，李棟樑還特別讓偏遠單位自行遴選數名官兵一併與國軍楷模出國旅遊參訪。

(中時 )