昔日九龍池「海底總動員」，搬出了尼莫章魚滑水梯、搭起戲水區，吸引人潮滿溢。（吳敏菁翻攝）

免費棉花糖吸引大排長龍。（吳敏菁翻攝）

小朋友警消體驗。（吳敏菁翻攝）

大佛再展庇佑彰化「沒風沒颱」的神威，白鹿沒帶來風雨，卦山親子嘉年華連續2天，更召喚超過5萬人潮，超長滑水道、戲水區滿溢歡笑，大人、小孩一起玩瘋了！讓彰化人雀躍，再看到了往昔八卦山人山人海的榮景，「八卦山魅力無窮，好活動要多多舉辦」。

城觀處這次舉辦卦山親子嘉年華，在參佛道搭起30公尺超長滑水道，昔日九龍池也「海底總動員」，搬出了尼莫章魚滑水梯搭起戲水區，吸引爸媽看到報導就直呼「這個好，小朋友一定喜歡」，小朋友們都玩得過癮極了，24日雖然天陰陰，但來的人都驚豔了，好東西要和好朋友分享，呼朋引伴，25日放晴更吸引人潮大滿爆。

縣府初估，截至25日下午，已超過5萬人次上山，八卦山風華再現。兩天的活動熱鬧又精彩棉花糖、冰棒免費大放送以及打卡按讚送好禮，還有小小警消大體驗，都讓現場排隊的隊伍綿延不絕。

童玩體驗DIY區的懷舊童玩，不僅是孩子的天地，更是讓家長們回味起童年的記憶，參山國家風景區管理處贊助剪紙DIY，也是人潮爆滿，替自己剪一個藝術的紀念。

除了遊客滿意，現場60攤的市集以及卦山觀光市集的攤商更是笑開懷，人潮帶來滿滿的營收超乎預期，「八卦山已經很久沒有這麼多人潮，期望能夠多多辦理有意思的活動」，帶動八卦山整體的觀光與經濟效益。

(中時 )