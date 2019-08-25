「麥克風小天王」蘇友謙甩毒霾再出發、變身直播主親上陣叫賣！以行動麥克風在網路熱銷10萬支，16歲即成為億萬富翁的蘇友謙，今年6月在臉書直播崩潰坦承吸食K他命，到台南仁德派出所自首，經過近3個月的沉潛，日前又驚爆財務危機，不過他近來力圖振作重新出發，放下CEO身段，變身直播主親自上陣推銷麥克風，因打著優惠與團購組合，短短兩小時即賣出約5500支行動麥克風，創造1300萬業績！

蘇友謙坦言當天直播後，他躺在家中床休息，聽著購買私訊的通知聲仍不斷響起，令他心情相當激動，他開玩笑說：「躺著都能聽到賺錢聲，超爽的！」

蘇友謙坦言少年時因為逃家結交朋友而染上吸毒惡習，後來經營事業振作已經改掉了，但日前家中再度發生一些變故，讓原本憂鬱與躁鬱舊症再度復發，情緒也頻臨崩潰，因而再度碰觸不該碰的東西。他坦言這幾個月都在整理心情，家中也壟罩著低氣壓，父親日前還差點想不開鬧自殺。不過歷經這些大起大落，讓他領悟到如何以平靜的心面對挫折，他表示，很感謝藝人好友高宇蓁、翁立友、白家綺、連靜雯、李燕、陳冠霖、林進等好友，都為他鼓勵打氣，讓他瞬間長大，學會珍惜眼前的一切！

說起財務危機，蘇友謙說，，原本因粉刺機與行動麥克風雙雙狂賣，營業額高達到3億元，每天淨賺達80萬元，但他因個性逞強，大膽投入上億元的廣告費，希望締造更多的業績，再加上幫忙家中還清債務、並為爸媽與哥哥改善生活，還有自己因年輕不懂事而揮霍度日，花錢如流水，三年來賺的錢都蒸發了，讓他有如從雲端跌至谷底，幸好身邊的好友都沒放棄他了，「我更不能再自暴自棄」！

重新出發的他，好運也跟著來，台哥大、遠傳電信都積極上門商談合作行銷，蘇友謙說原本擔心前陣子的負面新聞，千萬貸款應該沒著落了，沒想到銀行看到過往的營業報表，最後選擇信任核准，「感謝這筆重振基金，哪裡跌倒哪裡站起，我會更加誠實的努力面對人生！」現在的他，已收起過往大膽的個性，一步一腳印面對人生。

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(中時 )