中新社「國是直通車」官方微博8月25日消息，中國商務部研究院對外貿易研究所所長梁明25日稱，美國對華3000億美元輸美商品加徵關稅自己損失很大，加上中方反制措施力度也很大，因此「貿易戰打到現在，對中國來說是漸入佳境」，可以說「到了最舒服的階段」。

梁明表示，美國對華3000億美元商品加徵關稅和中國對美750億美元商品徵稅，雙方兵力規模對比有點像歷史上的赤壁之戰，中國將創造以少勝多的貿易戰典型案例。

(中時 )