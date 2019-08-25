陸商務部專家：貿易戰已經到了中國最舒服的階段 18:522019/08/25 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國商務部研究院對外貿易研究所所長梁明。（大陸央視截圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中新社「國是直通車」官方微博8月25日消息，中國商務部研究院對外貿易研究所所長梁明25日稱，美國對華3000億美元輸美商品加徵關稅自己損失很大，加上中方反制措施力度也很大，因此「貿易戰打到現在，對中國來說是漸入佳境」，可以說「到了最舒服的階段」。 梁明表示，美國對華3000億美元商品加徵關稅和中國對美750億美元商品徵稅，雙方兵力規模對比有點像歷史上的赤壁之戰，中國將創造以少勝多的貿易戰典型案例。 (中時 ) #中國 #商品 #美元 #貿易戰 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 台外銷連9黑 對陸投資大減55％ 04:092019/08/21 話題觀察 台商避難轉赴泰 雙向投資暴增 04:092019/08/21 焦點新聞 史上最長 金融帳連36季淨流出 04:102019/08/21 財經要聞 貿戰傷美經濟 陸學者稱美已沒招 04:092019/08/22 焦點新聞 經濟基本面佳 美股偏多操作 04:102019/08/22 投資理財 川普：上天選我和中國打貿易戰 04:102019/08/23 財經要聞 中美鬥狠傷經濟 台陸港股拉警報 04:092019/08/25 焦點新聞 台商已習慣貿戰 更擔心兩岸不穩 04:092019/08/25 焦點新聞 中美互尬 部會穩股匯總動員 04:092019/08/25 財經要聞 台商更擔憂 兩岸對立加劇 04:102019/08/25 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 陸商務部專家：貿易戰已經到了中國最舒服的階段 - 兩岸 香港荃葵青遊行 水砲車首出動向路障發射水柱 - 兩岸 陸製航母完成7次海試 23天創紀錄 - 日報 陸主場統一 台軍隊恐難保留 - 焦點新聞 - 旺報 「做床上最猛戰狼」 吳京控雲南男科醫院廣告侵權 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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