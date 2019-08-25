國資圖「混齡桌遊擂台賽」，老老少少選手一起尬桌遊。（陳淑芬攝）

8月第4個星期日是祖父母節，國資圖舉理「混齡桌遊擂台賽」，160名老老少少選手一起尬桌遊，不管是參賽老選手，還是志工裁判都玩得不亦樂乎。擔任近30年志工的72歲陳麗玉說，國資圖資源豐富多元，人生變得快樂，不會老；樂齡組參賽者63歲張家玲在國資圖接觸到桌遊，她說，常來看電影、玩桌遊，交到志同道合好朋友。

「混齡桌遊擂台賽」在國資圖3樓多元學習教室開賽，上午場「寶石陣」、下午場「拉密牌」兩項桌遊，共計160人參加，年齡從8足歲到90歲高齡者都有，其中，最年長的盧奶奶連4年都參加，展現樂齡精神。國資圖還在賽前舉辦6場培訓營，很多長輩學員來學習這項熱門時髦遊戲，還參加擂台賽一較高下。

參賽組合很多元，有銀髮夫妻、年輕親子，還有不少祖孫三代同堂祖、樂齡機構揪團組，老老少少齊聚一堂拚場，現場歡笑聲不斷。

擔任競賽裁判的72歲陳麗玉說，她當志工近30年，3、4年前接觸桌遊，被推薦參賽還得獎，從此與桌遊結下解之緣，她說，在國資圖當任志工，圖書資源豐富多元，不但提升自我，人生也變得快樂，不會老。參加樂齡組的63歲張家玲也是在國資圖接觸、學習桌遊，她說，常來看電影、玩桌遊，交到很多志同道合好朋友。

不少家長表示，桌遊擂台賽活動打造祖孫一起悠閒遊戲的環境與機會，增進祖孫的感情，並讓學童們在暑假時遠離3C產品、動腦學習，相當有意義。

(中時 )