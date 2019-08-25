李欣恬／台北報導

北美五大交響樂團之一、擁有百年歷史的費城管弦樂團，將在中生代指揮亞尼克．聶澤－賽金的帶領下來台，演出經典德弗札克《新世界》交響曲、拉赫曼尼諾夫第一號鋼琴協馬勒第五號交響曲以及柴可夫斯基小提琴協奏曲等作。

跟著百年老團一起挺過破產危機，亞尼克深入社區推動音樂教育，並持續走訪世界，打磨「費城之聲」，他表示，樂迷們以「費城之聲」形容他們，但「費城之聲」是一個神祕且難以捉摸的詞彙，「每個人都有不一樣的詮釋和體會，對我而言，費城之聲有一部分指的是費城管弦樂團在弦樂聲部的持續性。」

亞尼克舉例，團員運用「自由弓法」，「每個團員試著讓弓走得很長，相互延長彼此的聲音，讓聲音的延續性得以保持，形成了綿延的音樂線條。」

費城管弦樂團勇於開創，是新科技應用的領頭羊，創下許多紀錄。包括1925年，出了史上首張電子技術製作的交響樂專輯，1997年是網路直播現場音樂會的第一團，1988年，成為第一個錄製貝多芬全集錄音的北美樂團。

讓全球樂迷津津樂道的「費城之聲」封號，是來自於歷代指揮的磨練，包括史托考夫斯基、奧曼第、慕提等人。不料在沙瓦利許、艾森．巴哈之後，樂團的轉型之路陷入僵局，金融風暴給了費城管弦樂團致命一擊，只得向聯邦申請破產。所幸，2010年，費城管弦樂團宣布由亞尼克接任，他在2012年上任，突破萬難，扭轉樂團命運。

這回來台演出，亞尼克邀請韓國鋼琴家趙成珍、小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉合作，各演一場音樂會，演出曲目包括拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲。演出將於10月31日至11月1日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )