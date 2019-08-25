8月23日大陸演員吳京向北京市西城區法院起訴昆明某醫院，並索賠經濟損失20萬元（人民幣，下同）、精神損害賠償金10萬元及維權開支5000元，共計30.5萬元。

去年7月吳京發現，昆明某醫院在其印行的《雲南男人》刊物中，擅自使用吳京的肖像，並配上「僅需7天，重回年輕態做最猛的戰狼」等廣告語。刊物內並有大量其他男性疾病廣告，以及該醫院的聯繫電話、QQ諮詢、官方網站、地址等，顯為商業用途的刊物。

吳京方面主張，醫院未經許可，基於商業目的擅自使用其肖像，侵犯其肖像權，此一侵權行為極易誤導讀者，認為其接受過相關治療，或與醫院存在合作關係，涉及嚴重不符合事實的宣傳。醫院一方則未到庭說明。

除索賠30.5萬元外，吳京方面並要求醫院立即停止發送、回收銷毀所有帶有吳京肖像的《雲南男人》刊物，於大陸全國公開發行的報紙上公開賠禮道歉。經過法庭審理，法官宣佈休庭，並未當庭宣判結果。

(旺報 )