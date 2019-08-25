疑疲勞駕駛撞民宅 婦人夾心無呼吸 18:242019/08/25 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疑似疲勞駕駛撞上婦人及民宅。（楊漢聲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣1名男性駕駛，開著車行經成功鎮美山路時，不知什麼原因竟偏離車道，朝民宅撞去，正巧有位老婦人被撞上，手夾在右前車輪下，警消急忙出動救援，但救起時已無呼吸心跳。 據了解，疑似自小客車司機疲勞駕駛，才會視線模糊撞到行經的婦人，傷者目前送到成功分院急救。 (中時 ) #駕駛 #婦人 #車道 #疲勞 #自小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東車站門面亂象多 立委促改善 04:102019/08/21 地方新聞 男子駕車恍神衝對向車道 擦撞機車再撞牆 14:562019/08/21 社會 全新境界博世開創3D數位顯示器新里程碑 04:102019/08/22 證券．權證 男疲勞駕駛路不熟自撞安全島 13:192019/08/22 社會 警建失智老人資料庫 助9旬婦人平安返家 13:572019/08/22 社會 改善交通 蘆竹區中正北路320巷裝防撞桿 17:412019/08/22 生活 通緝犯遇警盤查亮槍 警開槍反制1嫌自戕身亡 15:502019/08/23 社會 3.1億濱二路 打造觀光廊道 04:102019/08/24 地方新聞 太天真！撞凹路邊車 竟用手「按摩」企圖復原 10:472019/08/25 社會 白鹿過後菩提樹倒 倒楣小轎車遭壓住 17:572019/08/25 生活 社會熱門新聞 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 彰化版摩西出海 轎車滅頂男子求救 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 鄰居聞異味 三重獨居男陳屍屋內 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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