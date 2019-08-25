台東縣1名男性駕駛，開著車行經成功鎮美山路時，不知什麼原因竟偏離車道，朝民宅撞去，正巧有位老婦人被撞上，手夾在右前車輪下，警消急忙出動救援，但救起時已無呼吸心跳。

據了解，疑似自小客車司機疲勞駕駛，才會視線模糊撞到行經的婦人，傷者目前送到成功分院急救。

(中時 )