白鹿颱風昨天傍晚開始發威，台南市多處傳出路樹倒塌、廣告招牌、鐵片亂飛等狀況，永康警加強轄區巡查，遇路樹倒塌、鐵皮飛甚至部份路段路燈停電，立即通報相關單位協助，均順利排除，儘管已經忙得不可開交，鹽行派出所昨晚7時多接獲民眾報案機車失竊，員警冒著風雨將車輛尋回，還順利逮到竊嫌，引來網友一片讚許，直呼「辛苦了」。
昨夜颱風尾發威，風雨造成永康轄內「路樹傾倒橫越馬路」、「施工鐵片遭吹倒」、「施工道路護欄散落路面」，甚至傳出「大灣、龍潭多處路燈跳電」，員警黑夜冒風雨四處奔波，清除障礙，讓轄區民眾平安度過。
鹽行派出所昨晚約7時30分獲報有民眾機車遭竊，立即著手調閱相關影像，並動員由所長侯俊誠帶隊冒著風雨外出協尋，40分鐘後順利在正新街尋獲該車，經附近擴大搜尋，還順利逮到已遭通緝的王姓竊嫌。
警察同仁為保護市民安全，挺著風雨盡可能進行排除與管制，無畏風雨的身影，也讓很多市民感動，紛紛到警局臉書留言支持。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。