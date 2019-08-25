8月25日15時許復興所轄勝利里柴頭港溪路樹倒塌，經巡邏警員柯伯霖、王品雯及勝利里長及巡守隊，合力移除完畢。(曹婷婷翻攝)

白鹿颱風昨晚吹倒不少路樹，警協助道路安全。(曹婷婷翻攝)

白鹿颱風昨天傍晚開始發威，台南市多處傳出路樹倒塌、廣告招牌、鐵片亂飛等狀況，永康警加強轄區巡查，遇路樹倒塌、鐵皮飛甚至部份路段路燈停電，立即通報相關單位協助，均順利排除，儘管已經忙得不可開交，鹽行派出所昨晚7時多接獲民眾報案機車失竊，員警冒著風雨將車輛尋回，還順利逮到竊嫌，引來網友一片讚許，直呼「辛苦了」。

昨夜颱風尾發威，風雨造成永康轄內「路樹傾倒橫越馬路」、「施工鐵片遭吹倒」、「施工道路護欄散落路面」，甚至傳出「大灣、龍潭多處路燈跳電」，員警黑夜冒風雨四處奔波，清除障礙，讓轄區民眾平安度過。

鹽行派出所昨晚約7時30分獲報有民眾機車遭竊，立即著手調閱相關影像，並動員由所長侯俊誠帶隊冒著風雨外出協尋，40分鐘後順利在正新街尋獲該車，經附近擴大搜尋，還順利逮到已遭通緝的王姓竊嫌。

警察同仁為保護市民安全，挺著風雨盡可能進行排除與管制，無畏風雨的身影，也讓很多市民感動，紛紛到警局臉書留言支持。

(中時 )