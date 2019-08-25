31日才開放報名的新北市聯合婚禮，由於獎品多又僅有100對限額，年年秒殺，計畫步入禮堂的許嘉浩跟陳珮珺這對準新人，提前6天、144個小時，今天一早9時就在市府前搭帳篷排隊，為了愛情94狂讓承辦人員驚訝不已。

由新北市民政局籌辦的今年度聯合婚禮，將在26日舉辦記者會、10月27日舉行，由於名額有限，市府又都會送出豐厚獎品，歷年來都有許多新人即使擠破頭也要搶好康。

今年新北市聯合婚禮共將抽出49對國外蜜月旅行的好康，除了泰國，首爾的5天4夜旅遊外，最大獎是土耳其10日遊，另外還有鑽石項鍊、電視機、冰箱等好禮，去年有新人提前95小時前來市府露營排隊，就已讓民政局人員吃了一驚。

新北市民政局26日才要舉辦記者會公布聯合婚禮訊息，但住在新莊、從事水電業的許嘉浩，因事先已做好功課，今天上午9點就自備帳篷、寢具及漫畫，在新北市府北一門外露營搶頭香。

許嘉浩說，昨晚他吃完晚飯上床後卻翻來覆去輾轉難眠，腦中不斷浮現已有10幾對新人排隊的畫面，忍耐一晚後，乾脆一早就從新莊趕來排隊搶頭香。

許嘉浩的女友陳珮珺則說，2人當初透過網路遊戲認識，認識4個月後約會見面就一見鐘情，由於男友住新莊、她則住在高雄，兩人遠距離戀愛8年，準備在今年步入禮堂，但沒想到在夜市排隊10分鐘都不耐煩的男友，這次為了她竟提早6天就來排隊，讓她好感動。

新北市民政局表示，今年聯合婚禮限額100對，根據往年經驗肯定秒殺，而且也幾乎罕有候補機會，有意參加的新人「緊來排隊」。

(中時 )