香港荃葵青遊行 水砲車首出動向路障發射水柱 18:552019/08/25 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港觀塘遊行警民對峙。（摘自香港東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港觀塘遊行有人揮舞港獨旗。（摘自香港東網） 香港荃葵青區今反修例遊行，示威者與警方下午5點半過後爆發激烈衝突，警方施放催淚彈及開槍驅散示威者。《南華早報》引述警方消息指，如果示威者的手段轉為激烈，將會出動水炮車。有網友下午3時許目擊水炮車沿屯門公路向荃灣方向行駛。至傍晚近6時，水炮車抵達荃灣，現場氣氛緊張。傍晚6時05分，一輛水炮車向大河道路路障射水，速龍小隊其後移除路障。這應是香港反送中示威兩個月來，警方首次出動水砲車。 (中時 ) #示威 #水炮 #警方 #路障 #荃灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園復興區警匪追逐槍聲大作 1嫌飲彈自盡身亡 12:142019/08/23 社會 香港機場禁令延長 任何人不得干擾運作 12:572019/08/23 兩岸 香港機場禁制令 獲准延長 04:102019/08/24 兩岸要聞 香港示威者築路障 防暴警牛頭角警署列陣 15:482019/08/24 兩岸 香港觀塘遊行示威者築路障 與防暴警對峙 16:092019/08/24 兩岸 示威者疑丟汽油彈 速龍小組射催淚彈、胡椒彈驅散 19:132019/08/24 兩岸 防暴警龍翔道清場 恢復通車 21:392019/08/24 兩岸 港警嚴厲譴責示威者破壞社會安寧 拘29人 08:502019/08/25 兩岸 港鐵憂遊行失控 今極大機會荃灣線部分車站封 09:022019/08/25 兩岸 白鹿掃過市區如戰後 永康警無畏風雨排除路障 18:322019/08/25 社會 兩岸熱門新聞 陸商務部專家：貿易戰已經到了中國最舒服的階段 - 兩岸 香港荃葵青遊行 水砲車首出動向路障發射水柱 - 兩岸 陸製航母完成7次海試 23天創紀錄 - 日報 陸主場統一 台軍隊恐難保留 - 焦點新聞 - 旺報 「做床上最猛戰狼」 吳京控雲南男科醫院廣告侵權 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。