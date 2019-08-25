香港觀塘遊行有人揮舞港獨旗。（摘自香港東網）

香港荃葵青區今反修例遊行，示威者與警方下午5點半過後爆發激烈衝突，警方施放催淚彈及開槍驅散示威者。《南華早報》引述警方消息指，如果示威者的手段轉為激烈，將會出動水炮車。有網友下午3時許目擊水炮車沿屯門公路向荃灣方向行駛。至傍晚近6時，水炮車抵達荃灣，現場氣氛緊張。傍晚6時05分，一輛水炮車向大河道路路障射水，速龍小隊其後移除路障。這應是香港反送中示威兩個月來，警方首次出動水砲車。

(中時 )