台灣導演蔡岳勳和老婆于小惠近年多在大陸發展，籌備新片《怪物專賣店》卻出現資金問題，和北京影視公司產生投資糾紛，4月被當地法院判賠約近台幣3000萬元，但2人心情未受影響，25日為推薦靈性成長書籍出席「生活、育兒、靜心」主題講座，難得帶著4個孩子一同現身，一家六口分享家庭生活，因大兒子之前在英國念書，于小惠不禁感嘆昨畫面難得：「連過年都很少聚在一起。」

于小惠表示蔡岳勳不只是另一半，同時是工作夥伴、朋友和孩子的父母，「我們結婚21年，創作4個孩子和一個事業，這樣的結合不容易。」尤其當初拍完《白色巨塔》後2人險離婚，「覺得工作上他就是針對我來的，我變成受害者。」蔡岳勳坦言當時已分居但還沒有簽下離婚協議書，最後選擇和老婆一起學習靜坐終於重修舊好，才又生了2個孩子。

43歲于小惠透露其實一直想復出演戲，但因太愛小孩，前陣子動了再生2個的念頭，蔡岳勳笑言：「她看到朋友的小孩就想抱回家。」但認真陪老婆想了幾天後，不捨對方生產和養育孩子過程太辛苦，他也知道于小惠還有其他想做的事情，「對她來說會是個遺憾。」所以2人之後考慮收養戰區的小孩。

蔡岳勳和于小惠結束演講後接受聯訪，解釋今年在北京的官司是「民事案件」，並非之前外傳的詐欺，且紛爭已落幕，蔡岳勳打趣說：「不然我現在也不可能出現在這裡！」于小惠再次強調是雙方溝通產生誤會，尤其對方投資金額僅是《怪物專賣店》總預算3億人民幣（約13億台幣）中的一小部分。目前正在籌備另部電視劇，電影計畫將在年底復工，尚不能透露卡司人選，預計明年初開拍。

蔡岳勳（後排）和于小惠帶著大兒子蔡淳羽（前排左起）、大女兒蔡牧霏、小兒子蔡豐澤、小女兒蔡昀霏共同出席演講。（徐桐炘攝）

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