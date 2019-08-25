2名泰國女遊客到台中旅遊，遺失放置護照及車資現金行李，慌張不已，第一分局民權派出所警員到場處理，2女慌張情緒幾乎崩潰。員警協助調閱周邊景點監視器，仍無所獲， 決定自掏腰包捐助車資助返回台北，並協助補辦護照，兩泰女大讚台灣波麗士超有人情味。

第一分局民權派出所警員陳冠年、林珈瑄及警專37期實習生張洧承日前巡邏接獲民眾報案，指稱有外國遊客遺失行李，請求協助。警方到場後，發現2名女泰國遊客，置放護照及車資的包包不翼而飛，又因語言不通，情緒慌張、激動。2女急如熱鍋螞蟻表示，隔天就要到台北搭機返泰，但護照、重要證件竟找不回來。

員警詢問兩人曾去過的景點及搭乘的交通工具，逐一調閱周邊景點監視器查閱已向，仍一無所獲。3名員警決定自掏腰包支助兩女到台北的車資，並請託台北友人協助兩人補辦護照，讓他們能夠順利地返回家鄉。

2名泰女對台灣的警察溫馨體貼的舉動相當感動，大讚台灣超有人情味，並表示，這是到台灣旅遊最難忘的回憶。

(中時 )