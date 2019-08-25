美國洛杉磯加州大學（英文簡稱UCLA）教授曾憲榮，今(23)日向新竹地檢署提出詐欺告訴，提告交通大學兼任助理教授黃忠諤剽竊他的研究數據與技術，更利用造假數據取得20億元生技訂單，國家實驗研究院特別對此發表聲明回應，對此專利爭議不發表評論。

曾憲榮為美國加州大學洛杉磯分校分子藥理系終身正教授、加州奈米系統研究所(CNSI)研究員，他今日召開記者會指出，日前研發可用於癌症篩檢的血液檢測晶片「奈米魔鬼氈」（NanoVelcro）技術，可協助醫師定期監控腫瘤變化，並在美國進入臨床實驗階段，未料卻遭交大國際半導體產業學院兼任助理教授黃忠諤剽竊研究數據與技術，更利用造假數據取得台灣麗寶生醫等公司高達20億多的訂單。

曾憲榮說，黃忠諤2014年時任UCLA電機工程系主任，即前交大校長張懋中介紹，到他位於UCLA的研究辦公室參訪，雙方研究團隊因此認識；隔年，黃忠諤透過創立的公司醫華生技向他提出授權「奈米魔鬼氈」的請求，但他認為黃缺乏相關背景而並未同意。

曾憲榮進一步指出，2017年發現黃與合作的彰化基督教醫院等多次於學術演講場合、商業募資等地，擅自使用他未發表的研究數據，更將研究數據竄改，將他研究胰臟癌細胞的檢測數據，竄改為卵巢癌檢測數據，再以此數據對外進行募資；同年，還發現研究團隊中一名大陸籍侯姓助理研究員，協助醫華生技訂購團隊專屬的機密元件組合，經過調查後，侯姓助理研究員以E-Mail向他正式道歉，並坦承不當勾結醫華生技。

曾憲容表示，該名陸籍侯姓助理研究員便離職，美國聯邦調查局FBI獲悉此事後，也介入調查；曾並經由UCLA副校長行文給交大，以及警告曾使用造假數據的彰化基督教醫院。交大與彰化基督教醫院後來坦承使用數據，卻否認不法取得，值得一提的是，當時交大回信的人是時任交大副校長、現任代理校長陳信宏。

對此，國研院則透過聲明澄清，國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心創價醫材加速器平台（以下簡稱平台）主要任務，在於協助學術團隊或新創公司將其研究成果商品化。因此在輔導任何研發團隊之前，必先確認該團隊擁有自有之智慧財產權，才會開始提供後續之服務。

國研院強調，扶植台灣生醫產業不遺餘力。在確認研發團隊產品獲得專業單位驗證與知名企業資金贊助，將會協助該研發團隊發表成果，以協助生醫產業在國內生根，宣傳臺灣生醫成果，幫助台灣醫材產業成長與茁壯。

國研院還提到，對於媒體報導之癌症檢測晶片技術，根據平台輔導協助之新創公司所提出之專利證書，係由該公司所擁有，並非國研院或本平台所擁有。由於本案之專利爭議已進入司法程序，國研院對此專利爭議不發表評論。

(旺報 )