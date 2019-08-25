彰化縣福興鄉今天（25日）下午有人駕駛轎車駛入福寶溼地遇到漲潮，轎車在海水中沉浮，廖姓男子緊急爬到車頂揮手、呼喊救命，幸好被岸邊民眾發現報案，彰化縣第三消防隊鹿港分隊緊急駕船艇前往救援，從鬼門關搶回了一命。

59歲廖姓男子是雲林二崙鄉人，開車來到福寶濕地撿拾貝類，退潮後的溼地廣袤平坦，男子順著出水道駛進了沙洲，卻沒注意到下午漲潮，海水很快地從四面八方湧來，阻斷了來時路，很快地轎車已經都泡在海水裡了，廖男爬上車頂。

彰化縣福興鄉福寶溼地有人駕駛轎車駛入，25日下午漲潮，轎車在海水中沉浮，廖姓在受困車內，彰化縣第三消防隊鹿港分隊緊急駕船艇前往救援，搶回了一命。（吳敏菁翻攝）

（吳敏菁翻攝）

報案人發現了距離岸邊約300公尺處，有一輛自小客車被海水滅頂，一名民眾受困在車上，距離岸邊約300公尺，15時32分緊急報案，彰化縣消防第三大隊長施順仁指揮，出動1個大隊2個消防分隊，各式消防水箱車、後勤車，救護車，救生艇等，海巡署中部分署第三岸巡隊也動員。

15時32分鹿港分隊小隊長林宏穎帶領2名同仁駕駛船艇實施救援，在接觸到受困民眾後，立即協助穿上急流救生衣並引導上船艇，順利救援上岸後進行檢傷，該受困民眾意識清醒、肢體有輕微擦傷，由福興91送往鹿港基督教醫院治療。

彰化縣福興鄉福寶溼地有人駕駛轎車駛入，25日下午漲潮，轎車在海水中沉浮，廖姓在受困車內，彰化縣第三消防隊鹿港分隊緊急駕船艇前往救援，搶回了一命。（吳敏菁翻攝）

彰化縣福興鄉福寶溼地有人駕駛轎車駛入，25日下午漲潮，轎車在海水中沉浮，廖姓在受困車內，彰化縣第三消防隊鹿港分隊緊急駕船艇前往救援，搶回了一命。（吳敏菁翻攝）

(中時 )