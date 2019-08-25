高雄巿長韓國瑜日前在美國商會演講時，提到自己夜晚課餘時間打工，但黑韓粉專未經查證，竟空口白話捏造韓是夜間部學生，甚至指控他夜晚打工是「說謊被抓包」，韓國瑜25日在臉書PO出他在東吳大學的學士學位證明書，並說這樣自編自導的「黑函」行為，實在令他啼笑皆非、亦忍無可忍。

韓國瑜PO文表示，說真的，每天紅黑黃我韓國瑜到底對國家、對社會到底有什麼幫助？又有什麼意義？

他強調，自己一直很認真、很誠心而且很努力地，懷抱愛與包容面對所有的攻擊與敵意。但所有的感情和善意都應該是雙向的、互相的。從去年到今天，台灣社會似乎有一群冥頑不靈、習慣陰狠惡毒的人，就是無法對不同陣營的人抱以一丁點的愛與包容，他們的口裡和筆下只有無邊的攻擊和汙衊。

韓指出，這些日子他的人格和家庭都遭到無情、惡質的醜化和鞭撻，現在連大學學歷這種白紙黑字的簡單事實都要造謠抹黑，令人匪夷所思！

他說，他的愛與包容是出於心、發於誠，既然有些人天生無法領會什麼是愛與包容，那他也不會再浪費真心與善意。只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴。

(中時 )