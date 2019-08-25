李欣恬／台北報導

在日本有小劇場帝王之稱的導演流山兒祥，近年開啟密集的台日合作計畫，其中最廣為人知的作品之一，就是和阮劇團合作，把作家王禎和小說《嫁妝一牛車》搬上音樂劇舞台，大談小人物辛酸與生存困境。

流山兒祥表示，「戲劇，就是貼近庶民的藝術，我和阮劇團帶著這樣的信念，打造一部專屬於台灣的龐克歌舞伎，《嫁妝一牛車》很寫實，又很荒謬，讓人又哭又笑。」

流山兒祥表示，其中一段貧困夫妻撿起掉在地上、和著砂石的白飯，吃得滿口是血的橋段，讓他十分有感，「鮮血鹹鹹的，眼淚鹹鹹的，那都是人生的滋味。」

《嫁妝一牛車》的歌舞場面繽紛，由林孟寰、盧志杰合力改編，去年在嘉義首演後，獲得台新藝術獎年度最終決選入圍。

王禎和小說《嫁妝一牛車》被譽為台灣鄉土文學經典，故事描述台灣1960年代，住在鄉村的貧窮男人「萬發」為了生存，在金錢利誘與厄運的交相逼迫下，為了讓妻小過好生活，不得不接受「一妻侍二夫」的狀態，藉此向世人提問：「如果人失去了尊嚴，要怎麼繼續活下去？」

演出即日起至9月8日，在台北水源劇場有多場演出。

(中時 )