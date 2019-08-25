一名50多歲男子23日凌晨在桃園市平鎮地區隨機竊取財務，發現路邊一輛汽車未上鎖，變趁機打開後門鑽進後座，準備下手行竊，未料車主發現門外有異狀，死命擋住車門不讓竊賊溜出，並通知家人報警，來個甕中捉鱉人贓俱獲。

該名男子凌晨時分行走於平鎮區民族路二段，以為四下無人，故作鎮定的拉開停放在路邊的一輛汽車車後門，鑽進車內準備下手行竊。未料車主發現門外有異狀，趕進上前把車門死命擋住，不讓竊賊得以脫逃。

該輛汽車因靠牆停放，右側車門無法開啟，竊賊進入汽車又遭車主擋住左側車門，進退不得。此時車主家人又手持著掃把準備開打，但發現竊賊早已被困在車內，於是老神在在報案請警方前來處理。

凌晨騷動也引來其他鄰居關心，警方到場後直接來個甕中捉鱉、人贓俱獲。該名男子在車上共竊取新台幣223元，遭警方逮捕後，現場起出行竊現金並坦承犯案，警訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

整個行竊與警方逮捕都被放上網，不少網友看見竊賊行竊遭逮過程，紛紛留言表示快笑死，還有網友說：「影片很舒壓」、「好像在抓老鼠」、「不知道嫌犯關在車子裡時在想什麼？」

(中時 )